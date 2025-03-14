Bugün Deprem Oldu Mu? Öğrenin

VATANDAŞLARIN ARAMA MOTORLARINDA SORDUĞU SORULAR

Vatandaşlar depremlerin hissedildiği an, arama motorlarında genellikle “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu araştırıyor. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “15 Mart 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıkça soruluyor.

ANLIK DEPREM BİLGİLERİ İÇİN KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgi sağlamayı sürdürüyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel bazda deprem araştırmaları yapıyor ve sitesinde son 500 depremi halka sunuyor. Bu sayede, vatandaşlar geçmiş depremleri de takip edebilmekte.

AFAD’DAN GÜNCEL DEPREM HABERLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara güncel deprem haberleri sunmayı sürdürüyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web sitelerini takip edebilir. Bu sitelerde en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılmakta ve sunulmakta. Son 500 depremle ilgili bilgiler için de yine bu kaynaklar kullanılabilir.