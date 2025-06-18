Bugün Deprem Oldu Mu? Sorusu

DEPREM SORUSU VE ANLIK BİLGİ

Vatandaşlar sarsıntıyı hissettikleri an en çok “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında sorguluyor. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde duyuruluyor. Özellikle “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ya da “18 Haziran 2025’te İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular, sıkça gündeme geliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN GÜNCEL HİZMETLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri sunarak vatandaşlara anlık bilgileri iletiyor. Kandilli ayrıca bölgesel olarak deprem araştırmalarını gerçekleştiriyor ve web sitesinde son 500 deprem verisini halka açıyor. Bu bilgiler, halka en güncel kaynaklarla sağlanıyor ve vatandaşların doğru bilgiye ulaşması hedefleniyor.

AFAD’DAN ÇAĞRI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem haberleri sunmaya devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını takip edebilmek için vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web sitelerini ziyaret edebilir. Burada, en güncel verilerle anlık deprem analizleri sağlanıyor. Ayrıca, bugünkü veya dün gerçekleşen depremler hakkında detaylı bilgi almak için bu kaynaklar kullanılabiliyor.