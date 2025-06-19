Bugün Deprem Oldu Mu? Sorusu

VATANDAŞLARIN DEPREM SORULARI

Vatandaşlar depremleri hissettiği an, internet aracılığıyla en çok “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu soruyor. Yaşanan depremler hakkında anlık bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin web siteleri sürekli güncelleniyor. İstanbul’da ve İzmir’de yaşanan son depremler hakkında bilgiye ulaşmak isteyenler için bu kaynaklar oldukça önemli.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN GÜNCEL BİLGİLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberlerini sunarak vatandaşlara yardımcı oluyor. Bu kurum, bölgesel deprem araştırmaları yaparak, internet sitesinde son 500 deprem verisini halka ulaştırıyor. Bu sayede kullanıcılar, “Bugün deprem oldu mu?” gibi sorularının cevabını hızlıca öğrenebiliyor.

AFAD’IN ROLÜ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem haberleri sunmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web siteleri, anlık deprem analizlerine ulaşmak isteyenler için doğru adreslerdir. Bu platformlar, en son verilerle, bugün ya da dün deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler için sürekli bilgi sağlıyor.