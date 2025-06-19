Haberler

Bugün Deprem Oldu Mu? Sorusu

VATANDAŞLARIN DEPREM SORULARI

Vatandaşlar depremleri hissettiği an, internet aracılığıyla en çok “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu soruyor. Yaşanan depremler hakkında anlık bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin web siteleri sürekli güncelleniyor. İstanbul’da ve İzmir’de yaşanan son depremler hakkında bilgiye ulaşmak isteyenler için bu kaynaklar oldukça önemli.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN GÜNCEL BİLGİLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberlerini sunarak vatandaşlara yardımcı oluyor. Bu kurum, bölgesel deprem araştırmaları yaparak, internet sitesinde son 500 deprem verisini halka ulaştırıyor. Bu sayede kullanıcılar, “Bugün deprem oldu mu?” gibi sorularının cevabını hızlıca öğrenebiliyor.

AFAD’IN ROLÜ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem haberleri sunmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web siteleri, anlık deprem analizlerine ulaşmak isteyenler için doğru adreslerdir. Bu platformlar, en son verilerle, bugün ya da dün deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler için sürekli bilgi sağlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Putin, İran Ve İsrail Çıkarlarını Güvence Altına Almanın Yollarını Bulmalıyız

Vladimir Putin, İran-İsrail çatışması hakkında, düşmanlıkları sona erdirmenin ve her iki tarafın çıkarlarını korumanın önemini vurguladı.
Haberler

İsrail, İran Füzeleri Nedeniyle Uyarıyor

İsrail ordusu, İran'dan gelen füze saldırıları sonrası sirenlerin çaldığını duyurdu. Hava Kuvvetleri, İran'daki 20’den fazla askeri hedefi etkisiz hale getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.