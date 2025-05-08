Bugün Deprem Oldu Mu? Sorusu

DEPREM HİSSİ VE ARAMA MOTORLARI

Vatandaşlar depremlerin etkisini hissettiği zaman arama motorlarında genellikle “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu aratıyor. Yaşanan depremler, anlık olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yer alıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “8 Mayıs 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular da sıkça dile getiriliyor. Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgiler sunuyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN GÜNCEL BİLGİLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yaparak, sitesinde son 500 depremin verilerini halka sunuyor. Bu, vatandaşların depremler hakkında bilgi almasını kolaylaştırıyor. Ayrıca, AFAD’ın Deprem Dairesi Başkanlığı da son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara güncel bilgiler sağlıyor.

GÜNCEL DEPREM HABERLERİNE ERİŞİM

Bugün deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip ederek güncel verilere ulaşabiliyor. Bu platformlar, anlık deprem analizleri yapılmasını ve en güncel verilerin sunulmasını sağlıyor. Son 500 deprem hakkında bilgi almak için bu kaynaklardan yararlanmak mümkün.