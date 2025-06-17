Bugün Deprem Oldu Mu? Takip Edin

VATANDAŞLARIN SORDUĞU SORU: BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

Vatandaşlar depremleri hissedince hemen arama motorlarında “bugün deprem mi oldu?” diye sorguluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yer alıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “17 Haziran 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıklıkla karşımıza çıkıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN ANLIK BİLGİLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgileri ile vatandaşlara anlık deprem haberleri sağlıyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yapıyor ve web sitesinde son 500 depremin verilerini halka sunuyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da bu konuda güncel bilgilendirme yapıyor.

GÜNCEL DEPREM HABERLERİNİ TAKİP EDİN

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını en güncel şekilde takip etmek için Kandilli Rasathanesi’nin ve AFAD’ın web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Bu platformlarda, en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Bugün veya dün depremlerin olup olmadığını öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynakları en doğru adreslerdir.