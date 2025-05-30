Bugün Deprem Olup Olmadığını Kontrol Edin

BİRİNCİ PARAGRAF

Vatandaşlar, deprem anında ilk olarak “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında sorguluyor. Yaşanan depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde anlık olarak yer alıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “31 Mayıs 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular, sıkça araştırılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile halka anlık olarak bilgi iletiyor.

İKİNCİ PARAGRAF

Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırması yaparak sitesi üzerinde son 500 depremi paylaşıyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem haberlerini vatandaşlara sunmaya devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını güncel olarak öğrenmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web siteleri takip edilebilir. Bu platformlar, en güncel verilerle anlık deprem analizleri sunuyor.

ÜÇÜNCÜ PARAGRAF

Son 500 depreme kadar “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” gibi soruların yanıtını bulmak mümkün. Kandilli Rasathanesi ve AFAD kullanıcıların bu tür bilgileri hızlı bir şekilde edinmesini sağlıyor. Bu hizmetler, depremlerle ilgili bilgi arayışında olan herkes için faydalı olabiliyor.