Bugün Deprem Var mı? Kontrol Edin

VATANDAŞLARIN DEPREM ARAMALARI

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde arama motorlarında en sık “bugün deprem mi oldu?” sorusunu aratıyor. Meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin web sitelerinde anlık olarak yer alıyor. “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ya da “16 Haziran 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular da sıkça gündeme geliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN ANLIK HABERLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, vatandaşlara son dakika deprem bilgilerini sunuyor. Bu kurum, bölgesel deprem araştırmaları yaparak, web sitesinde son 500 depremi halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise güncel deprem haberleriyle vatandaşlara sürekli bilgi akışı sağlıyor.

GÜNCEL VERİLER İÇİN TAKİP EDİLMELİ

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını anlık olarak takip etmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Bu platformlarda en güncel verilerle detaylı deprem analizleri sunuluyor. Son 500 depreme kadar, “bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtlara bu sitelerde ulaşmak mümkün.