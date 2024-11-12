“Bugün Genel Seçimde Hangi Parti Kazanır?”

ANKET SONUÇLARI VE PARTİ TERCİHLERİ

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Optimar Araştırma’nın güncel anket sonuçlarını köşesine taşıdı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Partililer ile selamlaşması, CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanması gibi konular üzerine yapılan ankette, dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Fırat’ın aktardığına göre, araştırmaya katılanların Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ekonomi gördüğü belirtildi. Ekonomi %50.6 ile birinci sırada yer alırken, terör %11.7 ve adalet %9.9 oranında ifade edildi.

SİYASİ PARTİLERİN ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ

Araştırmada, katılımcılara bu sorunları hangi partinin çözebileceği soruldu. AK Parti, %26.8 ile birinci sırada çıkarken, CHP %19.4 ile ikinci sırada görünüyor. “Hiçbiri” yanıtı ise %23.4 ile dikkat çeken bir oranla ikinci sıradaki yerini aldı. Bu sonuçlar, toplumun çözüm beklentisinde belirgin bir parti tercihi olduğunu gösteriyor. Ancak büyük bir kesimin mevcut siyasi partilere mesafeli bir yaklaşım sergilemesi dikkat çekiyor. Katılımcılara yöneltilen “Bugün bir genel seçim olsa oyunuz hangi partiye verirdiniz?” sorusunun yanıtları ise şu şekilde belirlendi:

– AK Parti: %24.5 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ %32.6 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

– CHP: %24 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ %31.9 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

– MHP: %6.3 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ %8.4 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

– İYİ Parti: %4.7 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ %6.3 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

– DEM Parti: %6.2 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan)/ %8.2 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

KAYYUM ATANMASI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Anketin ilginç bir yanı da, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine kayyım atanması konusundaki katılımcı görüşleriydi. Katılımcıların %27.5’i bu durumu “kesinlikle doğru bir karar” olarak değerlendirdi. “Yanlış” diyenlerin oranı %20.8, “doğru ama süreç titizlikle yürütülmeli” diyenler ise %14.9 olarak kaydedildi.

BAHÇELİ’Yİ DİNLENEN TEPKİLER

Bahçeli’nin DEM Partililerle tokalaşması, kamuoyunda merak uyandırdı. “Bahçeli’nin DEM’lilerle tokalaşmasını nasıl buldunuz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle ortaya çıktı: %25.8 “siyaset gereği”, %18.9 “şoke edici”, %16.4 “üzücü”, %15.9 “yapıcı”, %13.2 “samimi” ve %9.8 “vatan sevgisinin gereği” olarak yanıtlandı. Bu sonuçlar, kamuoyundaki çeşitli tepkileri ve algıları net bir şekilde ortaya koyuyor.