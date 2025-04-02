Bugün Hangi Kurumlar Açık ve Kapalı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla, Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 güne uzatıldı. Ancak bu idari izin, yalnızca kamu sektörünü kapsıyor. Bayram süresince hangi kurumların hizmet vereceği ve hangilerinin kapalı olacağı ise merak ediliyor. İşte bu konudaki tüm detaylar.

RESMİ KURUMLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Valilikler, belediyeler, nüfus müdürlükleri, vergi daireleri gibi bazı resmi kurumlar, bayram tatili ve idari izin dolayısıyla kapalı kalacak. Bu kurumlar, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibariyle normal mesai saatlerine dönecek. Özel sektör ise tatil süresini 3,5 günle sınırlı tutuyor ve iş yerleri 2 Nisan 2025 Çarşamba gününde açılacak.

PTT VE KARGO HİZMETLERİ

PTT şubeleri ve kuryeleri, 30 Mart Pazar günü başlayacak bayram tatili boyunca hizmet veremeyecek. Kargo işlemleri için şubeler, 7 Nisan Pazartesi günü yeniden faaliyete geçecek.

SAĞLIK OCAKLARI KAPALI, ACİLLER AÇIK

Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları) tatil süresince kapalı kalacak. Ancak hastanelerin acil servisleri, bayram boyunca 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

NOTERLER AÇIK MI?

Türkiye Noterler Birliği’nin açıklamasına göre, noterler 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerinde mesaiye devam edecek. Ayrıca, 5 ve 6 Nisan’da nöbetçi noterlik uygulaması sürecek. Birlik, “Kamu tatili noterleri kapsamıyor” açıklamasında bulundu.

BANKALAR VE BORSA NE DURUMDA?

Bankalar, 2 Nisan 2025 Çarşamba gününden itibaren işlemlerine başlayacak. Borsa İstanbul ise 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri açık olacak; işlemler normal seyrinde sürdürülecek. Not olarak, Borsa ile ilgili güncel bir bilgi eklemek gerekirse, SPY (S&P 500 ETF) verilerine göre 1 Nisan 2025 tarihinde kapanış 561.78 USD düzeyinde oldu. Ancak bu durum, ABD piyasalarına özel bir veri ve Borsa İstanbul’un tatil takvimini etkilemeyecek.