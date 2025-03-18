Bugün Hangi Maçlar Var?

MAÇLARIN HEYECANI ARTARKEN TARAFTARLAR MERAKLA BEKLİYOR

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları büyük bir heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusu birçok taraftarın gündeminde. Farklı takımların merakla beklenen maçlarının ne zaman olacağı ise sıkça araştırılıyor. Bugün maç var mı? 18 Mart tarihlerinde hangi maçlar gerçekleşiyor? Bugün hangi takımlar sahada? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? Tüm bu detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR OYNANIYOR?

Ligde bu akşam hangi maçların olduğuna dair bilgi arayan sporseverler, 18 Mart’ta hangi takımların sahaya çıkacağını sabırsızlıkla bekliyor. İşte günün maç programı:

– 01:00: CA Tigre – Central Cordoba | Spor Smart

– 01:00: Santa Fe – Banfield

– 03:15: Atletico Tucuman – Velez Sarsfield

– 03:15: San Martin – CA Platense

– 20:45: Real Madrid – Arsenal

– 22:45: Rotherham – Wycombe

– 23:00: Bayern Münih – Lyon

HAFTADA MAÇ OYNANMIYOR, MİLLİ MAÇ HEYECANI BAŞLIYOR

18 Mart Salı günü Süper Lig maçı bulunmuyor. Milli araya girdiğimiz bu günlerde birçok üst düzey ligde maçlar oynanmıyor. Türkiye, Macaristan maçı için heyecanlı bir geri sayımda. A Milli Takımımız, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Uluslar Ligi karşılaşmasında Macaristan ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. 18 Mart Salı ise Avrupa maçlarının yoğun olduğu bir gün olacak.