Bugün Hangi ÖSYM Sınavı Var?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ HAKKINDA

ÖSYM, birçok sınavı düzenlemektedir ve bunlar genellikle hafta sonları yapılmaktadır. Bugün hangi sınavın olduğunu sorgulamak, sınavlara hazırlananlar için önemli bir konu içeriyor. 16 Kasım’da ÖSYM’nin ne sınavı yapılacağı ise merak ediliyor.

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

16 Kasım 2024 tarihinde, ÖSYM sınav takviminde herhangi bir sınav yer almıyor. Bu durumda, bugün ÖSYM tarafından herhangi bir sınav gerçekleştirilmeyecek. En yakın sınav, 17 Kasım 2024 Pazar günü saat 10:15’te düzenlenecek olan 2024-ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) olacak.

ALES/3 SINAVININ DETAYLARI

2024 ALES/3 sınavında adaylara toplam 100 soru yöneltilecektir. Bu sorular, sayısal ve sözel testlerden oluşmaktadır. Adayların bu testlerden iyi bir performans göstermesi, sınavdan yüksek bir puan alma açısından oldukça önemlidir. ALES/3 sınavının süresi ise 150 dakika, yani 2,5 saat olarak belirlenmiştir. Sınav, 17 Kasım Pazar günü saat 10:15’te başlayacak.