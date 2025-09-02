Bugün Hangi Programlar Yayınlanacak?

Haberler

Bugün TV yayın akışında hangi programların olduğuna dair araştırmalar devam ediyor. 2 Eylül TV yayın akışı, özellikle akşam saatlerindeki diziler ve yarışma programlarıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar, TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV ve TV8 gibi popüler kanallardaki yapımları merak ediyor. Peki, 2 Eylül TV yayın akışı listesinde hangi diziler, filmler ya da programlar yer alıyor? İşte televizyon ekranlarında görmek istediğiniz programların kapsamlı listesi…

KANAL KANAL PROGRAM DETAYLARI

00:00 Aile Saadeti, 00:20 Mutlu Aile Defteri, 03:00 Kardeşlerim, 05:00 Ateş Kuşları, 08:00 Kahvaltı Haberleri, 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert, 13:00 Gün Ortası, 14:00 Aile Saadeti, 16:00 Esra Erol’da, 19:00 ATV Ana Haber, 20:00 Gözleri KaraDeniz, 22:30 Gözleri KaraDeniz gibi yayının programları öne çıkıyor.

00:00 Eşref Rüya, 01:45 Poyraz Karayel, 04:00 Kuzey Güney, 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki, 09:00 Neler Oluyor Hayatta, 11:00 Yaprak Dökümü, 14:00 Gelinim Mutfakta, 16:30 Aşk-ı Memnu, 19:00 Kanal D Ana Haber, 20:00 İnek Şaban ve 21:45 İnek Şaban da dikkat çekici yayınlar arasında yer alıyor.

YARIŞMA PROGRAMLARI VE DİZİLER

ATV’de 00:00 Transfer Dosyası, 01:30 İlk Buluşma, 03:00 Her Yerde Sen, 04:00 Son Yaz, 06:00 Karagül gibi yapımlar yayınlanacak. 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat, 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün, 12:30 Yasak Elma, 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, 20:00 Çakallarla Dans 6 ve 22:30 Çakallarla Dans 6 izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Show TV’de 00:00 Ay Lav Yu, 00:45 Aşk Mevsimi, 03:00 Ay Lav Yu, 04:30 Gelin Evi, 06:00 Güzel Günler gibi programlar yer alıyor. 18:45 Show Ana Haber, 20:00 Güldür Güldür Show ve 23:45 Ya Sonra gibi programlar ise akşam saatlerinde izleyicilerle buluşacak.

Star TV’de ise 00:00 Hayat Öpücüğü, 02:00 Kral Kaybederse, 04:00 Dürüye’nin Güğümleri, 05:30 Kiralık Aşk, 19:00 Star Haber, 20:00 Kral Kaybederse ve 22:45 Rina kült yapımlar arasında.

Son olarak FOX TV’de yayınlanacak olan 00:00 Muhteşem Yedili, 01:30 Leyla ile Mecnun, 04:20 Seksenler, 05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye, 06:15 Kara Tahta gibi yapımlar ile 20:00 MasterChef Türkiye izleyicilere keyifli anlar sunacak.

