Bugün Harekete Geçin!

ÇEVRE FORUMUNDA İKLİM POLİTİKALARI KONUSU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen ‘2. Uludağ Çevre Forumu’na katıldı. Forumda, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Yerel yöneticiler de yer aldı. Açılışta Bakan Kurum, Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele politikalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan, “Türkiye olarak 2016 yılında Paris Anlaşması’nı imzaladık. Ancak altını çizerek ifade etmek gerekirse, adaletsiz uygulamaları da şerh olarak düştük” dedi.

YENİ ÜRETİM MODELLERİ ARTIK ŞART

Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi eylem planına değinen Kurum, sürdürülebilir üretim için değişim gerektiğini belirtti. “En fazla ham madde kullanan sektörlerimizi, ambalaj, elektronik, gıda ve tekstil gibi belirledik. Artık üretim modellerimizi değiştirmek durumundayız. Bugünün koşullarında karbon emisyonunu hesap etmeyenler, çevreye uyumlu üretim yapmayanlar ticaretini sürdüremez” açıklamasını yaptı. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte, Türkiye’nin sanayide yeşil dönüşüm için yeni adımlar atacağını vurguladı.

SIFIR ATIK PROJESİNDE YENİ AŞAMA

Sıfır Atık Projesi üzerine de konuşan Bakan Kurum, bu proje ile geri dönüşüm sisteminin yaygınlaştırılacağını söyledi. “Kızılcahamam’dan sonra Sakarya’yı depozito sistemimiz için pilot il belirledik. Böylelikle bu sistemi 81 ile yayarak geri dönüşümde vatandaşımızın ve çevremizin kazanacağı bir süreci hep birlikte başlatacağız” diye belirtti. Ayrıca enerji alanında yenilenebilir enerji payının 2035’te yüzde 65’e çıkarılacağını, bu sayede ithalatın azaltılacağını duyurdu.

EYLEM PLANINA UYMAYAN BELEDİYELERE ELEŞTİRİ

Bakan Murat Kurum, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa da değinerek, yerel yönetimleri eleştirdi. “İklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi ve kirlilik yükünün artması müsilajın yeniden görülmesine sebep oluyor” dedi. Ayrıca, atık su arıtma tesislerinin bir an evvel yapılmasını gerektiğini vurguladı. “Doğamızla ilgili verdiğimiz sözleri yerine getirmelerini bekliyorum” ifadesini kullandı.

DEPREM ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLMELİ

Deprem bölgesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Kurum, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde çalışmaların hızlanması gerektiğini belirtti. “Marmara, ülkemiz için beka meselesi. Bu yüzden kentsel dönüşüm, belediyeyle özel sektörün en öncelikli sorumluluğudur” dedi. Bursa’da deprem dönüşümünün hızlandırılması gerektiğini belirten Bakan, “Burada yeşil Bursa’yla uyumlu bir deprem dönüşümünü gerçekleştirmek durumundayız” şeklinde konuştu.

PKK’NIN FESİH KARARI TARİHİ BİR DÖNEM

Bakan Murat Kurum, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına da değindi. “Bu karar, Türkiye’nin yeni yüzyıla daha güçlü bir şekilde girmesine olanak sağlayacak” dedi. “Milletimizin iradesinin ve kardeşliğinin zaferidir. Hepimiz bu süreçte üzerimize düşeni yapmalıyız” diyerek, huzur ve barış için mücadele edeceklerini vurguladı.