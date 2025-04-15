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Bugün İki Çeyrek Final Maçı Var

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI BUGÜN YAPILACAK

Bugün, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nin çeyrek final rövanş maçları gerçekleştirilecek. İki karşılaşma oynanacak ve futbolseverler, bu heyecan dolu anları izlemek için hazırlık yapıyor.

MAÇLAR HANGİ KANALLARDAN İZLENEBİLİYOR

Aston Villa ile PSG arasındaki karşılaşma, saat 22.00’de TRT Spor ve İçtimai TV kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. Aynı saatte B.Dortmund ile Barcelona karşılaşacak ve bu maç da tabii Spor kanallarından takip edilebiliyor. Inter ve Bayern Münih arasında gerçekleşecek olan maç ise TRT 1 ve İçtimai TV kanallarında yayınlanacak. Son olarak, Real Madrid ile Arsenal arasında yine saat 22.00’deki mücadele, tabii Spor kanallarından izlenebiliyor.

Futbol tutkunları için bugün oldukça heyecan verici bir gün olması bekleniyor. Her bir karşılaşma futbolseverler tarafından dikkatle takip edilecek.

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