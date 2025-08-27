Bugün İstanbul’da Deprem Oldu Mu?

DEPREM BİLGİLERİNE ERİŞİM

Vatandaşların hissettikleri sarsıntı yaşandıktan sonra araştırdığı ilk konu “Bugün deprem mi oldu?” sorusu oluyor. Gerçekleşen depremlerle ilgili en güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerinde anlık olarak yayımlanıyor. Peki, İstanbul’da bugün bir deprem meydana geldi mi? 28 Ağustos 2025 tarihinde İzmir’de bir deprem kaydedildi mi? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini paylaşıp anlık veriler sunuyor.

GÜNCEL DEPREM VERİLERİ

Bölgesel deprem araştırmaları yapan bu kurum, internet sitesinde son 500 depremin listesini erişime açıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı da en güncel deprem verilerini halkla paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşlar, en son depremler hakkındaki bilgilere AFAD’ın resmi kanalları üzerinden ulaşabiliyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusuna yanıt arayanlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitelerini takip ederek en güncel verilere erişim sağlıyor. Her iki kurum da meydana gelen depremleri anlık olarak analiz ederken, son 500 depremle ilgili bütün bilgileri ayrıntılı bir biçimde incelemeye sunuyor.