Bugün Maçlar Ekranda Olacak

MAÇ PROGRAMI İLE FUTBOLUN COŞKUSU

Bugün, hem yerel hem de uluslararası futbol liglerinde pek çok önemli karşılaşma izleyicilerin karşısına geliyor. “16 Haziran Pazartesi bugün hangi maçlar var?” sorusu, özellikle Avrupa’daki ligleri ve kulüp turnuvalarını takip eden futbolseverler için büyük bir anlam taşıyor. Bugünkü maçların şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak edilen başka bir konu.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI MAÇLARI

Futbol tutkunları için oldukça heyecan verici maçlar yer alıyor. Gecenin programında FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu’nda 01.00’de Palmeiras ile Porto karşı karşıya gelecek. Ayrıca, FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu’nda 05.00’te Botafogo ile Seattle Sounders mücadele edecek. Geç saatlerde ise 22.00’de FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu’nda Chelsea, Los Angeles FC ile ilk 11’lerini sergileyecek.

AVRUPA U19 ŞAMPİYONASI KARŞILAŞMALARI

Bugün ayrıca genç yeteneklerin de boy göstereceği önemli maçlar var. Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu’nda saat 18.00’de Danimarka U19 ile Karadağ U19 karşılaşacak. Ardından, 21.00’de Romanya U19 ile İspanya U19 arasında bir diğer heyecan dolu mücadele gerçekleşecek. Futbol severler, bu karşılaşmalarla dolu bir günün tadını çıkaracak.