Bugün Maçlar Ve Yayın Bilgileri

Güncel maç programı, spor takipçileri tarafından dikkatle izleniyor. “Bugün hangi maçlar var” sorusunun cevabını arayanlar, karşılaşmaların başlama saatlerini ve canlı yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri ve basketbol karşılaşmaları, “bugün hangi maçlar var” sorusunun sıklıkla sorulduğu konular arasında yer alıyor. Özellikle derbi ve önemli mücadeleler, spor severlerin ilgisini yoğun bir şekilde çekiyor. Peki, 20 Nisan 2025 Pazar günü hangi maçlar var, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar…

SÜPER LİG MAÇLARI

Bugün Süper Lig’de çeşitli önemli karşılaşmalar bulunuyor. Saat 13.30’da Başakşehir ile Gaziantep FK, beİN Sports 1 ekranlarında maça çıkacak. Devamında saat 16.00’da Rizespor-Eyüpspor maçı yine beİN Sports 1’den izlenebilecek. Akşam saatlerinde ise 19.00’da Fenerbahçe – Kayserispor maçı beİN Sports 1’de gerçekleşecek.

AVRUPA LİGLERİ MAÇLARI

La Liga kapsamında saat 15.00’te Valladolid ile Osasuna karşılaşacak ve bu maç S Sport ile EXXEN’den yayınlanacak. Ardından 17.15’te Villarreal – Real Sociedad, 19.30’da Sevilla – Alaves ve akşam saatlerinde 22.00’de Real Madrid – Athletic Bilbao karşılaşmaları S Sport ve EXXEN üzerinden sporseverlerle buluşacak.

PİK PERFORMANS MÜSABAKALARI

Premier Lig’de de heyecan verici maçlar var. Bugün saat 16.00’da Fulham ile Chelsea, Ipswich Town ile Arsenal ve Manchester United ile Wolverhampton maçları beİN Sports MAX 1 ve 3 kanallarında izlenebiliyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde 18.30’da Leicester City – Liverpool maçı ise beİN Sports 3’te ekranlara gelecek.

İTALYAN LİGİ MAÇLARI

Son olarak Serie A’da saat 16.00’da Empoli – Venezia karşılaşması, 19.00’da Bologna – İnter ve akşam 21.45’te Milan – Atalanta mücadeleleri S Sport ve EXXEN’de futbolseverlerle buluşuyor.