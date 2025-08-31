Bugün Önemli Ligde Maçlar Oynanıyor

Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve İskoçya Ligi gibi üst düzey liglerde bugün önemli karşılaşmalar düzenleniyor. Özellikle ülkemizde futbolseverler “31 Ağustos bugün hangi maçlar var?” sorusunu yoğun bir şekilde araştırıyor. Taraftarlar için günün en önemli konularından biri de “Hangi maç hangi kanalda?” sorusunun cevabı. 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçların saatleri ve yayın kanalları titizlikle belirlendi. İşte bu kapsamda tüm maç programı…

trendyol süper lig

16:30 | Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü – Arca Çorum Futbol Kulübü | beIN SPORTS 2

19:00 | Atko Grup Pendikspor – Özbelsan Sivasspor | beIN SPORTS MAX 1

21:30 | Adana Demirspor – Amed Sportif Faaliyetler | beIN SPORTS MAX 1

21:30 | Serik Spor – Sipay Bodrum Futbol Kulübü | beIN SPORTS MAX 2

premier league – (3. hafta)

16:00 | Brighton & Hove Albion – Manchester City | beIN SPORTS 3

16:00 | Nottingham Forest – West Ham United | beIN SPORTS 5

18:30 | Liverpool – Arsenal | beIN SPORTS 3

21:00 | Aston Villa – Crystal Palace | beIN SPORTS 3

ligue 1 – (3. hafta)

16:00 | Angers SCO – Stade Rennais FC | beIN SPORTS MAX 1

18:15 | AS Monaco – RC Strasbourg Alsace | beIN SPORTS 5

18:15 | Paris FC – FC Metz | beIN SPORTS MAX 2

18:15 | Havre Athletic Club – OGC Nice | beIN CONNECT

21:45 | Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille | beIN SPORTS 4

ligue 2 – (4. hafta)

16:00 | Yarış | beIN SPORTS 4 – 4K

Formula 1 Hollanda Grand Prix – Pit Lane Channel 16:00 | Yarış | beIN CONNECT