Bugün Oynanacak Maçlar Nelerdir?

15 Kasım Cuma günü, birçok karşılaşmayı merak eden sporseverlerin ilgisini çeken UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig maçlarının yanı sıra başka maçlar da oynanıyor. Bugün hangi takımın maçı var, hangi kanalda yayınlanıyor? Bu akşam maç mevcut mu? Spor tutkunları bu soruları sık sık araştırıyor. Bu çerçevede, bugün oynanacak maçlar ve sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
00:00 Venezuela – Brezilya | FIFA Dünya Kupası Eleme | Yayın Yok
02:30 Paraguay – Arjantin | FIFA Dünya Kupası Eleme | Yayın Yok
11:00 Milli Takım | Antrenman | A Spor, TRT Spor, Tivibu Spor, beIN Sports Haber
13:00 Türkiye – İsviçre | U19 Hazırlık Maçı | TRT Spor
13:00 Craig Bellamy | Basın Toplantısı | TV 8 Buçuk
15:00 Endonezya – Japonya | FIFA Dünya Kupası Eleme | Spor Smart, Smart Spor HD
18:00 Vincenzo Montella | Basın Toplantısı | A Spor, TRT Spor, TV 8 Buçuk, Tivibu Spor, beIN Sports Haber
20:00 Fenerbahçe – Zenit | Hazırlık Maçı | TRT 1
20:00 Güney Kıbrıs – Litvanya | UEFA Uluslar Ligi | CBC Sport
22:45 Danimarka – İspanya | UEFA Uluslar Ligi | S Sport Plus
22:45 İsviçre – Sırbistan | UEFA Uluslar Ligi | Exxen
22:45 Portekiz – Polonya | UEFA Uluslar Ligi | CBC Sport
22:45 Romanya – Kosova | UEFA Uluslar Ligi | Exxen
22:45 İskoçya – Hırvatistan | UEFA Uluslar Ligi | Exxen
22:45 Kuzey İrlanda – Belarus | UEFA Uluslar Ligi | Exxen
22:45 Lüksemburg – Bulgaristan | UEFA Uluslar Ligi | Exxen
22:45 San Marino – Cebelitarık | UEFA Uluslar Ligi | Exxen