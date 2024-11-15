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Spor

Bugün Oynanacak Maçlar Nelerdir?

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15 Kasım Cuma günü, birçok karşılaşmayı merak eden sporseverlerin ilgisini çeken UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig maçlarının yanı sıra başka maçlar da oynanıyor. Bugün hangi takımın maçı var, hangi kanalda yayınlanıyor? Bu akşam maç mevcut mu? Spor tutkunları bu soruları sık sık araştırıyor. Bu çerçevede, bugün oynanacak maçlar ve sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

00:00 Venezuela – Brezilya | FIFA Dünya Kupası Eleme | Yayın Yok

02:30 Paraguay – Arjantin | FIFA Dünya Kupası Eleme | Yayın Yok

11:00 Milli Takım | Antrenman | A Spor, TRT Spor, Tivibu Spor, beIN Sports Haber

13:00 Türkiye – İsviçre | U19 Hazırlık Maçı | TRT Spor

13:00 Craig Bellamy | Basın Toplantısı | TV 8 Buçuk

15:00 Endonezya – Japonya | FIFA Dünya Kupası Eleme | Spor Smart, Smart Spor HD

18:00 Vincenzo Montella | Basın Toplantısı | A Spor, TRT Spor, TV 8 Buçuk, Tivibu Spor, beIN Sports Haber

20:00 Fenerbahçe – Zenit | Hazırlık Maçı | TRT 1

20:00 Güney Kıbrıs – Litvanya | UEFA Uluslar Ligi | CBC Sport

22:45 Danimarka – İspanya | UEFA Uluslar Ligi | S Sport Plus

22:45 İsviçre – Sırbistan | UEFA Uluslar Ligi | Exxen

22:45 Portekiz – Polonya | UEFA Uluslar Ligi | CBC Sport

22:45 Romanya – Kosova | UEFA Uluslar Ligi | Exxen

22:45 İskoçya – Hırvatistan | UEFA Uluslar Ligi | Exxen

22:45 Kuzey İrlanda – Belarus | UEFA Uluslar Ligi | Exxen

22:45 Lüksemburg – Bulgaristan | UEFA Uluslar Ligi | Exxen

22:45 San Marino – Cebelitarık | UEFA Uluslar Ligi | Exxen

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