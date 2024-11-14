Bugün Oynanacak Maçlar Nelerdir?

MAÇLAR HAKKINDA KISACA

14 Kasım Perşembe günü, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig dahil birçok maç, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Sporseverler, “Bugün hangi takımın maçı var, hangi kanalda?” sorularını sıkça gündeme getiriyor. Bugün maç olup olmadığı ve hangi karşılaşmaların olduğu da merak ediliyor. Bununla birlikte, 14 Kasım’da oynanacak olan maçlar, takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün (14 Kasım Perşembe), Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig veya Ziraat Türkiye Kupası kapsamında herhangi bir maç gerçekleştirilmemektedir. Ancak, gün boyunca bazı uluslararası karşılaşmalar yer alıyor. İşte bugünkü maçların detayları:

12:10 Avustralya – Suudi Arabistan (FIFA Dünya Kupası Eleme) – Spor Smart HD

15:00 Kuzey Kore – İran (FIFA Dünya Kupası Eleme) – Spor Smart HD

17:00 Bahreyn – Çin (FIFA Dünya Kupası Eleme) – Spor Smart 2

17:00 Kuveyt – Güney Kore (FIFA Dünya Kupası Eleme) – Spor Smart HD

Diğer maçlar ise şu şekildedir:

18:00 Kazakistan – Avusturya (UEFA Uluslar Ligi) – CBC Sport

19:15 Irak – Ürdün (FIFA Dünya Kupası Eleme) – Spor Smart 2

19:15 Katar – Özbekistan (FIFA Dünya Kupası Eleme) – Spor Smart HD

20:00 Ermenistan – Faroe Adaları (UEFA Uluslar Ligi) – Yayın Yok

22:45 Belçika – İtalya (UEFA Uluslar Ligi) – CBC Sport

22:45 Fransa – İsrail (UEFA Uluslar Ligi) – Yayın Yok

22:45 Yunanistan – İngiltere (UEFA Uluslar Ligi) – Yayın Yok

22:45 Slovenya – Norveç (UEFA Uluslar Ligi) – S Sport Plus