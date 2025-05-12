Bugün PKK’dan Cezaevi Talebi Reddedildi

Kritik EŞİK AŞILDI

Türkiye’de terörsüz bir süreç boyunca kritik bir aşama gerçekleşti. PKK terör örgütü, fesih kararı aldı ve silahlarını bırakacağını duyurdu. Bu kararın yankıları sürerken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan Selahattin Demirtaş ile telefon görüşmesi yapmak istedi. Bahçeli’nin bu isteği, özel kalemi aracılığıyla cezaevi yönetimine iletildi. Ancak cezaevi yönetimi bu talebe yanıt vermedi.

ADalet Bakanlığı’NDAN CEVAP GELDİ

Gündemdeki iddiaya ilişkin Adalet Bakanlığı’ndan bir yanıt geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, konu hakkında Halk TV’de yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Adalet Bakanlığı yetkililerine Sayın Devlet Bahçeli’den Sayın Demirtaş’la görüşmek üzere herhangi bir talep olup olmadığını sordum. Çünkü haberde telefonla görüşme vurgusu vardı. Adalet Bakanlığı yetkilileri bana Sayın Bahçeli’den Demirtaş’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na bir başvuru olmadığını söylediler.”