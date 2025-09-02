Bugün Resmî Gazete’de Yeni Kararlar

Haberler

PDF İNDİRME SEÇENEĞİ

Bugünün Resmî Gazete sayısında, alınan kararların tam metinlerine ulaşmak isteyenler için PDF indirme seçeneği mevcut. 3 Ağustos 2025’te yayımlanan sayıda hem yasama hem yürütme bölümlerine dair düzenlemeler, yargı kararları ve güncel ilanlar ön plana çıkıyor. Resmî Gazete’nin 3 Ağustos 2025 tarihli nüshasında yer alan karar ve duyuruların ayrıntılarına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

YENİ KANUNLAR VE DÜZENLEMELER

Günün Resmî Gazete sayısında yasama bölümüne ait yeni kanunlar ve düzenlemeler yer alıyor. Meclis tarafından kabul edilen değişiklikler, ilgili kanun ve maddeleriyle birlikte Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların yürütme ve idareye ilişkin aldığı kararlar da bugünkü sayıda duyuruldu. Atama kararları ile beraber idari düzenlemeler de kamuoyuna bildirildi.

YARGI KARARLARI VE İLANLAR

Resmî Gazete’de yayımlanan yargı bölümünde mahkemelere ait kararlar bulunmaktadır. Bu çerçevede yüksek yargı organlarının aldığı kararlar ve yargısal düzenlemeler dikkat çekiyor. Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilgili ilanlar da bugünkü sayıda yer aldı. İhaleler, duyurular ve resmi bilgilendirmeler ilanlar bölümünde paylaşılmıştır.

PDF FORMATINDA ERİŞİM

Resmî Gazete’nin 3 Ağustos 2025 tarihli sayısında yer alan tüm kararların ve ilanların tam metnine PDF formatında erişme imkânı sağlanıyor. Detaylı inceleme yapmak isteyenler için bu seçenek sunulmaktadır.

