Bugün Resmî Gazete'nin PDF'ı erişime açıldı

RESMİ GAZETE’NİN PDF FORMATINA ERİŞİM

Bugün yayımlanan Resmî Gazete, PDF formatında erişime açıldı. Bu belge, yasama süreçlerine dair düzenlemeleri, yürütme ve idare ile ilgili kararları, yargı organlarına yönelik hükümleri ve çeşitli ilanları içeriyor. 29 Ağustos 2025 tarihli sayıda yer alan bu karar ve duyurular resmi kaynaklar aracılığıyla takip edilebiliyor.

İÇERİKLERİN DETAYLARI

29 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'nin PDF versiyonu da yayımlandı. Dosya, yasama faaliyetlerine dair kanunlar, yürütme ve idare ile ilgili düzenlemeler, yargı kararları ve farklı alanlara yönelik ilanlar gibi çeşitli içerikler barındırıyor. Bugün yayımlanan tüm karar ve duyurular, Resmî Gazete üzerinden erişim sağlanabilir durumda.

Bursa’da Genç Kız Düşerek Yaralandı

İnegöl'de 15 yaşındaki Eylül K., teras katından düşerek ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
İnegöl'de Genç Kız Düşerek Yaralandı

İnegöl'de 15 yaşındaki Eylül K., bir binanın terasından düşerek ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız için soruşturma açıldı.

