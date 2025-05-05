Bugün Sağanak Ve Gök Gürültüsü Bekleniyor

METEOROLOJİDEN UYARI VE HAVA DURUMU

Meteoroloji, bugünkü hava durumu tahminlerini yaptı. Yapılan değerlendirmelere göre, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Antalya, Tokat, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt’te sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde ve Tokat çevreleri ile Antalya’nın batı kıyı ilçelerinde yerel olarak yağmur ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

PUS VE SİS BEKLENTİSİ

Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis durumları görülecek. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı öngörülüyor. Rüzgarın genel olarak güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımının olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.

HAVA SICAKLIKLARI

Bugün hava sıcaklıkları, Ankara’da en yüksek 21, en düşük 8; İstanbul’da en yüksek 24, en düşük 12; İzmir’de en yüksek 28, en düşük 15 derece olarak ölçülecek.