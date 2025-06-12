Bugün TV’de Yayınlanacak Programlar

TV YAYIN AKIŞI MERAK KONUSU

Bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların olduğu sorusu, özellikle prime time saatlerinde yayımlanacak programlarla daha çok ilgi görüyor. “Bugün TV’de neler var?” ve “12 Haziran TV yayın akışı ne sunuyor?” gibi sorgular, internet üzerinde sıkça yapılmakta. Peki, bugünün TV yayın akışına göz atalım.

VERİLEN PROGRAMLARIN ZİRVESİ

00:15’te “Survivor Ekstra” programı yayına başlıyor. Ardından 01:30’da “İşte Benim Stilim”, 04:00’da “Zuhal Topal’la Yemekteyiz”, 06:00’da dizi, 07:15’te “Ebru ile 8’de Sağlık”, 09:00’da “Gel Konuşalım” programları izleyicilerle buluşuyor. 10:55’te “Survivor Panorama” ve 12:30’da tekrar “İşte Benim Stilim” ekranlara geliyor. 16:00’da yine “Zuhal Topal’la Yemekteyiz” programı ve 20:00’de “Survivor 2025” yayında.

FARKLI İÇERİKLERLE DEVAM EDİYOR

05:55’te “Hangimiz Sevmedik”, 08:45’te “Kod Adı Kırlangıç”, 10:00’da “Kasaba Doktoru”, 13:00’da “Turgay Başyayla İle…”, 14:10’da “Seksenler” ve 15:35’te “Teşkilat” programları yer alıyor. 19:00’da “Ana Haber” yayını ve 19:55’te “İddiaların Aksine” sonrası 20:00’de tekrar “Teşkilat” izleyicilerle buluşuyor.

GECE YAYINLARI VE DİĞER PROGRAMLAR

00:15’te “Çok Filim Hareketler Bunlar”, 02:00’da tekrar “Çok Filim Hareketler Bunlar”, ardından 04:00’da “Kaderimin Oyunu” ve 05:30’da “Aramızda Kalsın” programları geliyor. Günün başlangıcı 07:00’de “Güne Başlarken” ile devam ediyor. 09:45’te “Sana Değer”, 13:00’da “Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak”, 16:15’te tekrar “Aramızda Kalsın”, 19:00’da “Star Haber” ve 20:00’de “Hababam Sınıfı Tatilde” programı izleniyor.

ÇEŞİTLİ İÇERİKLER GECEYE TAŞINIYOR

00:20’de “Kuruluş Osman”, 03:00’da “Aldatmak”, 05:30’da “Hercai” dizisi, 08:00’de “Kahvaltı Haberleri” ile ekranlar doluyor. 10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, 13:00’da “Gün Ortası” ardından 14:00’da “Mutfak Bahane” ve 16:00’da “Esra Erol’da” izleyicilerle buluşuyor. 19:00’da “ATV Ana Haber”, 20:00’de “Kim Milyoner Olmak İster?” programı yayınlanıyor.

ÖNE ÇIKAN DİĞER YAPIMLAR

00:15’te “Password”, 02:15’te “Yargı”, 04:45’te “Poyraz Karayel”, 07:00’da “Kavak Yelleri”, 09:00’da “Neler Oluyor Hayatta”, 11:00’da “Yaprak Dökümü” ve 13:30’da “Gelinim Mutfakta” programları izleyicilere sunuluyor. 16:45’te “Aşk-ı Memnu”, 19:00’da “Kanal D Ana Haber”, 20:00’de tekrar “Password” yayında.

FARKLI KANALELDE KÜLTÜREL İÇERİKLER

01:30’da “Atla Gel Şaban”, 03:00’da “Kızılcık Şerbeti”, 06:00’da “Gelsin Hayat Bildiği Gibi”, 09:00’da “Aşk Laftan Anlamaz”, 12:00’de “Bahar”, 15:00’da “Kızılcık Şerbeti”, 18:25’te “Show Ana Haber” ve 20:00’de “Güldür Güldür Show” izleyicileri ekran başına topluyor.