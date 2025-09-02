Bugün WFI Fuarı’nda Rus şirketleri yer alıyor

WORLD FOOD İSTANBUL FUARI’NDA RUS ŞİRKETLERİNİN KATILIMI

Bugün Tüyap Fuar Merkezi’nde başlayan Uluslararası WorldFood İstanbul (WFI) Fuarı’nda 30’dan fazla Rus firması, ürünlerini ‘Made in Russia’ ulusal markası altında tanıtacak. Bu yıl fuara Rusya’nın üçüncü kez katıldığını belirtmek gerekiyor. Etkinlikte, 1. ve 7. salonlardaki stantlarda yer alacak markaların katılımı, Türk ithalatçıları, perakendecileri ve yemek servis sektörü temsilcilerine doğrudan sertifikalı üreticilerle çalışma fırsatı sunuyor. Bu, ayrıca sektör risklerini azaltma ve popüler ürün çeşitliliğini artırma imkanı sağlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son beş yılda iki katından fazla arttığını gösteriyor. Türkiye, Rusya’nın dış ticaretinde sürekli olarak ilk üç partner arasında bulunuyor.

GÜVENİLİR TEMEL OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

‘Made in Russia’ ulusal markasının Türkiye temsilcisi Timur Safin, “Türk şirketleri için Rus ürünleri, gıda ithalatında güvenilir bir temel haline geldi. 2024 yılında Rusya, Türkiye’ye yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde tarım ve gıda ürünü tedarik etti. WorldFood İstanbul’a katılım, Rusya’nın sadece ürün yelpazesini tahıllardan yağlara, tatlılardan süt ürünlerine kadar genişletmeye değil, aynı zamanda Türk şirketleriyle daha şeffaf ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kurmaya da hazır olduğunu gösteriyor.” dedi. Bununla birlikte, ulusal marka yalnızca fuarda değil, Türkiye genelinde kendini gösteriyor; sertifikalı ürünler market raflarında yer alırken, geniş bir ürün yelpazesi çevrimiçi platformlarda da bulunabiliyor.

GIDA SEKTÖRÜNDE İŞ BİRLİĞİ ARTARKEN

Safin, “WorldFood İstanbul, Türk şirketleri için güvenilir tedarikçiler bulabilecekleri, sözleşmeler imzalayabilecekleri ve popüler ürün yelpazelerini genişletebilecekleri bir platform haline geliyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Rusya ile Türkiye arasındaki iş birliğinin gıda sektöründe uzun süredir gelişmekte olduğunu ve bu durumun yeni bir seviyeye ulaştığını belirtti. ‘Made in Russia’ sertifikalı ürünlerin, Türk işletmeleri için istikrarlı tedarik, rekabetçi fiyatlar ve uzun vadeli projeler anlamına geldiğini vurguladı. Gıda sektörü, iki ülke arasındaki çok boyutlu ekonomik iş birliğinin bir parçası olarak öne çıkıyor ve enerji, ulaştırma, lojistik, turizm ile sanayi alanlarındaki ortaklıkların da stratejik ve kapsamlı ilişkilerin bir göstergesi olduğu ifade ediliyor.

ÜRÜNLERİN ULUSLARARASI TANINIRLIĞI ARTIYOR

‘Made in Russia’ ürünlerinin global alanda tanınırlığı giderek artıyor. Safin, “Ulusal marka etiketi taşıyan ürünler, BAE, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Çin ve Vietnam’daki market raflarında ve çevrimiçi mağazalarda yer alıyor. Ürün çeşitliliği ve coğrafi yayılım sürekli genişliyor.” dedi. WorldFood İstanbul’da yer alacak 31 Rus şirketi, ‘Made in Russia’ kolektif sergisi kapsamında bulunacak, bu firmalar arasında ‘Made in Russia’ sertifikasına sahip üreticiler de yer alıyor.

SERTİFİKALI ŞİRKETLERİN TANITIMI

Yerli üreticilerden bazıları, Tsaritsinskie Solenya isimli genç ve modern bir işletme olup, 2016 yılında kurulmuştur. Konserve ürünleri üretiminde uzman olan bu şirket, hasat edilen sebzeleri yarım saat içinde üretim tesisine ulaştırarak yüksek kalite sağlıyor. Ayrıca, Akkond, 80 yıllık geçmişiyle tanınmış bir şekerleme fabrikasıdır. Azovskaya Konditerskaya Fabrika, tatlı ve çikolata üretiminde uzmanlaşmışken, Adige Tuzu, sağlık üzerine olumlu etkileri sebebiyle dikkat çekiyor. Cheese Village ise, çeşitli süt ürünleri sunarak laktoz intoleransı olan tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik ürün yelpazesi oluşturuyor.