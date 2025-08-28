Haberler

Bugün Yayımlanan Resmî Gazete PDF

RESMİ GAZETE HIZLA ERİŞİME AÇILDI

Bugün yayınlanan Resmî Gazete’nin PDF formatı herkesin erişimine açıldı. İçeriğinde yasama süreçlerine yönelik düzenlemeler, yürütme ve idare ile ilgili kararlar, yargı organlarına dair hükümler ve çeşitli ilanlar yer alıyor. 29 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan bu karar ve duyurular, resmi kaynaktan takip edilebiliyor.

KANUNLAR VE DÜZENLEMELER KAPSAMDA

ÖNEMLİ

Fed Üyesi Lisa Cook Dava Açtı

ABD Başkanı Trump, Fed Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı. Cook, Trump’ın yetkisini aşarak kendisini görevden aldığı gerekçesiyle dava açtı; ilk duruşma yarın yapılacak.
Yılmaz Atak, Damat Uğur’u Vurmuş

Aksaray'da Yılmaz Atak, boşanma aşamasındaki damadı Uğur Deniz'i 9 el ateş ederek öldürdü. Olay sonrası Atak gözaltına alındı.

