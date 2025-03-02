Bugünün Futbol Maçları ve Yayın Saatleri

Futbolseverler “Bugün hangi maçlar var?” ve “2 Mart Cumartesi maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Trendyol Süper Lig’den La Liga’ya kadar geniş bir yelpazede gerçekleşecek olan karşılaşmalar, hem Türkiye hem de Avrupa’da büyük bir heyecan oluşturuyor. Günün maç programı ve yayın bilgileri, futbol tutkunlarının dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 2 Mart Cumartesi maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

SÜPER LİG MAÇLARI

Süper Lig kapsamında bugün gerçekleşecek karşılaşmalar şöyle: 13:30’da Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 kanalında yayınlanıyor. Saat 16:00’da Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1’de izlenebilecek. Günün son maçı ise 20:30’da Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor şeklinde olacak ve bu maç da beIN Sports 1’den canlı olarak aktarılacak.

1. Lig’de ise farklı heyecanlar yaşanacak. 13:30’da Geosis Boluspor-Erzurumspor FK maçı TRT Spor ve beIN Sports Max 1’den, Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı ise beIN Sports Max 2 kanalından yayınlanacak. 16:00’da Adanaspor-MKE Ankaragücü, TRT Spor ve beIN Sports 2 ile 20:30’da Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı da TRT Spor ve beIN Sports 2’de izlenebilecek.

LaLiga MAÇLARI

La Liga’nın en dikkat çekici maçları arasında bugün 16:00’da Leganes – Getafe maçı S Sport ve S Sports Plus kanallarında yayınlanacak. 18:15’te Barcelona ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek ve bu maç da S Sport ve S Sports Plus’ta olacak. Saat 20:30’da Mallorca – Alaves, 23:00’da ise Osasuna – Valencia karşılaşmaları S Sports Plus’tan yayınlanacak.

SERIE A MAÇLARI

Serie A’da maçlar da heyecan veriyor. 14:30’da Monza – Torino maçı S Sport 2 ve S Sports Plus’ta, 17:00’da Bologna – Cagliari ile Genoa – Empoli karşılaşmaları aynı kanallarda yayınlanacak. 20:00’da Milan – Lazio ve 22:45’te Roma – Como maçları S Sport 2 ve S Sports Plus’tan izlenebilecek.

LIGUE 1 MAÇLARI

Fransa’nın Ligue 1’inde ise günün tempolu geçmesi bekleniyor. 17:00’da Lyon – Brest mücadelesi beIN Sports 4’te, 19:15’te AJ Auxerre – Strasbourg ve Angers – Toulouse mücadeleleri beIN Sports 4 ve beIN Sports beIN Connect aracılığıyla, Montpellier – Rennes maçı ise beIN Sports Max 1’den yayınlanacak. 22:45’teki Marsilya – Nantes maçı da beIN Sports 4’te olacak.

BUNDESLIGA MAÇLARI

Almanya’nın Bundesliga ligi de futbolseverleri heyecanlandıracak. 17:30’da Union Berlin – Holstein Kiel karşılaşması beIN Sports 3’te, ardından 19:30’da Augsburg – Freiburg maçı yine beIN Sports 3 üzerinden izlenebilecek.