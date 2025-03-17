Bugünün Tüm Maç Programı ve Saatleri

MAÇ HEYECANI ARTIK BAŞLIYOR

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları büyük bir heyecana sürüklüyor. Bu akşamki maçların olup olmadığı konusunda birçok taraftar bilgi arayışında. Farklı takımların heyecanla oynayacağı maçların ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Bugün maç var mı? Hangi takımlar mücadele edecek? 17 Mart’ta hangi maçlar var? Tarihin bu özel gününde yapılacak mücadeleler futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Bugün Hangi Maçlar Var?

Futbol severler, bugün oynanacak maçlarla ilgili bilgi arayışındalar. 17 Mart’ta hangi maçların gerçekleşeceği konusunda çeşitli takımların mücadelesi dikkat çekiyor. LaLiga 2’deki Castellon- Deportivo maçı saat 22:30’da oynanacak. Bu akşam Super Lig Serbia’da saat 21:00’de Novi Pazar- Zeleznicar karşı karşıya gelecek. Ayrıca Serie C – Grup A’da saat 22:30’da Lecco- Vicenza, Padova- Pergolettese, Trento- Alcione ve SPAL- Ternana mücadelesi gerçekleştirilecek.

Diğer Maçlar ve Kanallar

Bugün ayrıca Serie C – Grup C’de saat 22:30’da Potenza- Team Altamura maçı olacak. 1. Lig’in Küme Düşme Grubu’nda ise saat 21:00’de Sepsi OSK- Gloria Buzau karşılaşması sporseverlerin karşısına çıkıyor. Hangi maçların hangi kanalda yayınlandığı, detaylarla birlikte haberimizde bulunuyor. Taraftarlar, bu mücadeleleri kaçırmamak için araştırmalarına devam ediyor.