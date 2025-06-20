Buhar Sistemleri Semineri OSB’de Yapıldı

DENİZLİ OSB’DE SEMİNER GERÇEKLEŞTİ

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü ile Erhas Mühendislik işbirliğiyle, “Endüstride Buhar Sistemleri” konulu bir seminer düzenlendi. Etkinlik, OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi ve bölgede faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ile sanayicilerin katılımı sağlandı. Erhas Mühendislik’ten Makine Mühendisleri Ahmet Demirakça ve Ali Berk Kaya, seminerde katılımcılara kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

SEKTÖREL BİLGİLER PAYLAŞILDI

Seminerde, buhar tesisatlarının tasarımı, verimlilik artırıcı uygulamalar, bakım süreçleri ve enerji tasarrufu gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılara sektörel bilgi birikimini artırma fırsatı sunuldu. Ayrıca, etkinlik boyunca hem teknik detaylara hem de uygulama örneklerine geniş yer verildi. Bu sayede katılımcıların sahada karşılaştıkları sorunlar için çözümler sağlandı.

TEKNİK BİLGİ PAYLAŞIMI TEŞVİK EDİLDİ

Alanında uzman mühendislerin sunumlarıyla zenginleşen seminer, aynı zamanda firmalar arasında teknik bilgi paylaşımını teşvik etti. Burada elde edilen deneyim ve bilgi, katılımcılar için oldukça faydalı bir ortam oluşturdu.