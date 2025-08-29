Haberler

Buharkent’e Sıçrayan Yangın Devam Ediyor

YANGIN BULDAN’DA BAŞLADI

Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın, Aydın’ın Buharkent ilçesine sıçradı ve yangını söndürmek için mücadeleler devam ediyor. Çatak Mahallesi’nde yeniden meydana gelen yangın, zorlu koşullar altında yangın söndürme ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

ALEVLER AIDYIN’A SIÇRADI

Yangının Buldan ilçesindeki etkisi zayıflasa da, Aydın’ın Buharkent ilçesindeki Kızıldere bölgesine yayıldığı ve şiddetinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca, rüzgarın ters yönde esmesi halinde yangının Buldan ilçesinin Bostanyeri ve Arıklar yörelerine yönelme olasılığının bulunduğu ifade edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Yerlikaya, Suriyeli Geri Dönüşleri Vurguladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 itibarıyla Suriye'den gönüllü olarak geri dönen Suriyelilerin sayısının 450 bin 169'a ulaştığını açıkladı.
Haberler

Kocaeli’de Dolandırıcı Yakalandı, Tutuklandı

Kocaeli'de kamuda görevli olduğunu iddia eden bir dolandırıcı, bir vatandaşı davalarını çözme vaadiyle 71 bin 500 TL dolandırdı. Şüpheli yakalanarak tutuklandı.

