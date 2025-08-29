Buharkent’e Sıçrayan Yangın Devam Ediyor

YANGIN BULDAN’DA BAŞLADI

Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın, Aydın’ın Buharkent ilçesine sıçradı ve yangını söndürmek için mücadeleler devam ediyor. Çatak Mahallesi’nde yeniden meydana gelen yangın, zorlu koşullar altında yangın söndürme ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

ALEVLER AIDYIN’A SIÇRADI

Yangının Buldan ilçesindeki etkisi zayıflasa da, Aydın’ın Buharkent ilçesindeki Kızıldere bölgesine yayıldığı ve şiddetinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca, rüzgarın ters yönde esmesi halinde yangının Buldan ilçesinin Bostanyeri ve Arıklar yörelerine yönelme olasılığının bulunduğu ifade edildi.