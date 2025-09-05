Haberler

Buharkent’te Arılı Kovan Tespiti Yapıldı

ARILIK KOVAN TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILDI

Aydın’ın Buharkent ilçesinde arıcılık faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla arılı kovan tespit çalışmaları başlatıldı. 2025 üretim yılı için yürütülen bu çalışmalarda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı veya kayıtsız olan üreticilerin kovanları belirlendi.

DESTEKLEME AÇIKLAMASI

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gelen açıklamada, “2025 Üretim Yılı Arıcılık Desteklemesi Kapsamında Buharkent İlçemizde Arılı Kovan Tespitleri yapıldı. Bakanlığımızın kayıt sistemi olan Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) ye kayıtlı birlik üyesi olan veya olmayan üreticilere arılı kovan başına ‘Temel ve Yönlendirici Destekleme’ yapılmaktadır” denildi.

ÖNEMLİ

