Buharkent’te bulunan ceset kadına ait

ANTİK BİR SIRRIN ORTAYA ÇIKMASI

Aydın’ın Buharkent ilçesinde 15 yıl önce ortaya çıkan kimliği belirsiz cesedin, Denizli ilinde aynı yıl içerisinde kaybolan bir kadına ait olduğu, jandarma tarafından gerçekleştirilen bir çalışma neticesinde ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, Buharkent ilçesi Ortakçı Mahallesi’nde 11 Aralık 2009 tarihinde tanınmayan bir ceset bulunmuştu. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, o tarihte yapılan incelemelerde cesedin kimliği tespit edilememişti.

YENİDEN BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR

Üzerinden geçen 15 yılın ardından olayın açıklığa kavuşturulması adına Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yeniden bir çalışma başlattı. Kapsamlı analizler ve detaylı araştırmalar sonucunda, bulunmuş olan cesedin Denizli ili Günel ilçesinde 17 Kasım 2009 tarihinde kaybolan ve intihar eden S.U. (46) isimli kadına ait olduğu belirlendi. Bu doğrulama, cesedin yakınından alınan DNA örneğiyle gerçekleştirildi ve olayın sır perdesi aralandı.