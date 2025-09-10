Buharkent’te Bulunan Ceset Suzen Uslu’ya Ait

YILLAR SONRA GİZEM ÇÖZÜLDÜ

Aydın’ın Buharkent ilçesinde, 15 yıl önce bulunan kimliği belirsiz bir cesedin, Denizli’de aynı yıl içinde kaybolan bir kişiye ait olduğu jandarma tarafından yapılan çalışmalarda belirlendi. Edinilen bilgilere göre, 11 Aralık 2009 tarihinde Buharkent ilçesi Ortakçı Mahallesi’nde bir erkek cesedi bulundu. O tarihte yapılan çalışmalarda, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde cesedin kimliği tespit edilemedi.

YENİDEN BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR

Üzerinden geçen 15 yılın ardından olayın aydınlatılması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tekrar bir çalışma başlattı. Yapılan kapsamlı analiz ve detaylı araştırmalar sonucunda, cesedin Denizli’nin Güney ilçesinde 17 Kasım 2009 tarihinde kaybolan ve intihar eden Suzen Uslu (46) isimli kişiye ait olduğu belirlendi. Bu sonuç, Uslu’nun bir yakınından alınan DNA örneğinin karşılaştırılmasıyla doğrulandı.