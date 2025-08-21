Buharkent’te Kaza, Sürücü Yaralı Kurtarıldı

KAZA ANINI GÖRENLER HABER VERDİ

Aydın’ın Buharkent ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan aracın sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarıldı. Olay, Buharkent ilçesi Savcıllı Mahallesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Denizli yönünde giden 35 AEU 87 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Otomobil yol kenarındaki fidanlığa çarparak takla attı ve ters döndü. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Sürücünün durumunun stabil olduğu ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken, kaza sonucu aracın tamamen hurdaya döndüğü belirtildi.

FİDANLARA ZARAR VERDİ

Kazanın meydana geldiği yerdeki 24 ağaç fidanının da zarar gördüğü tespit edildi. Olayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.