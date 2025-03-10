Buharkent’te Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DEVERİLİYOR

Aydın’ın Buharkent ilçesinde, Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, öğrencilere yönelik bir trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirdi. Buharkent İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği, Kamilpaşa ve İstiklal İlkokulları’ndan toplamda 420 öğrenciye trafik güvenliği konusunda bilgiler sundu. Kamilpaşa İlkokulu’ndan 120, İstiklal İlkokulu’ndan ise 300 öğrencinin katıldığı eğitim sürecinde, trafikte güvenli hareket etmenin önemi ve hayati trafik kuralları anlatıldı.

EĞİTİMİN KAPSAMI VE KONULAR

Eğitimde; genel trafik kuralları, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi, trafik ışıkları, güvenli motosiklet kullanımı ile motosiklet sürücülerinin kullanması gereken koruyucu ekipmanlar gibi konular detaylı bir şekilde işlendi. Emniyet yetkilileri, bu tür eğitimlerin çocukları trafikte bilinçli ve güvenli bir şekilde hareket ettirmeleri amacıyla büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini duyurdu.