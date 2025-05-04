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Buharkent’te Trafik Haftası Etkinliği Yapıldı

TRAFFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Aydın’ın Buharkent ilçesinde jandarma ekipleri, Trafik Haftası kapsamında vatandaşlara bilgilendirme yapıyor. Motosiklet kullanıcılarına reflektif yelek ve top hediye edilerek dikkat çekici bir etkinlik düzenleniyor. Etkinlikler, Buharkent’in Gelenbe Mahallesi ve Karacasu Palamutçuk Mahallesi’nde gerçekleştiriliyor.

BİLGİLENDİRME VE BROŞÜR DAĞITIMI

Etkinliklerde, Hıdırellez şenliklerine katılan vatandaşlara “Bir Kural Bir Ömür Sürecek Fark Yaratır” mottosu ile genel trafik kuralları hakkında kısa bilgilendirmeler yapılıyor. Bilgilendirme sırasında broşürler dağıtılarak, sürücülerin trafik kurallarına daha çok dikkat etmesi sağlanıyor. Aydın’da yapılan bu çalışmalar, trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

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