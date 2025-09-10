Buharkent’teki Ceset Suzen Uslu’ya Ait

BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE

Aydın’ın Buharkent ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce bulunan kimliği belirsiz cesedin, Denizli’de o yıl içerisinde kayıp olarak aranan bir kişiye ait olduğu, jandarma tarafından yürütülen çalışmalarda kesinleşti. İlgili bilgiler doğrultusunda, Buharkent ilçesi Ortakçı Mahallesi’nde 11 Aralık 2009 tarihinde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bu şahsın kimliği açığa çıkarılamadı.

YENİDEN BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR

Olayın üzerinden 15 yıl geçtikten sonra, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilgili olayı aydınlatmak amacıyla tekrar çalışmalar başlattı. Yapılan kapsamlı analizler ve detaylı araştırmalar sonucunda, bulunan cesedin Denizli’nin Güney ilçesinde 17 Kasım 2009 tarihinde kaybolan Suzen Uslu’ya (46) ait olduğu tespit edildi. Uslu’nun bir yakınından alınan DNA örneğiyle yapılan karşılaştırma, cesedin kimliğini belirlemede önemli bir rol oynadı ve böylelikle olay aydınlatılmış oldu.