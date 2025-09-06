Buket Gülver Evinde Ölü Bulundu

Haberler

Isparta’da güzellik merkezi işleten Buket Gülver (31), evinde ölü olarak bulundu. Merkez ilçesinin Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan Gülver’in bir süre öncesinde yakınları kendisinden haber alamadı. Bunun üzerine aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, Gülver’i evinde hareketsiz bir şekilde buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Buket Gülver’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Gülver’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Güzellik merkezi sahibi Buket Gülver’in kesin ölüm sebebi, gerçekleştirilecek otopsinin ardından netlik kazanacak.

