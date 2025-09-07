Buket Gülver’in Cenazesi Toprağa Verildi

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Isparta’da, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 32 yaşındaki güzellik merkezi sahibi Buket Gülver, son yolculuğuna uğurlandı. Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan Gülver’den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Saat 17.00 sıralarında eve gelen sağlık ekipleri ve polis, Gülver’i hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde, Buket Gülver’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Buket Gülver’in cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Gülver için öğle vakti Emre Mahallesi Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan yakınları ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Namazın ardından Buket Gülver’in cenazesi, Gülcü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KARDESİ DUYGULARINI PAYLAŞTI

Ayşe Gülver Ünlü, kardeşinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kardeşimi ben buldum. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Evden çıkmak üzereyken kalp krizi geçirmiş. Sevenlerinden tek isteğim dua” ifadelerini kullandı.