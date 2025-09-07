Buket Gülver Kalp Krizi Geçirdi

GENÇ ESTETİSTİ İLE İLGİLİ ÜZÜCÜ HABER

Isparta’da evinde hayatını kaybeden 32 yaşındaki genç estetisyen Buket Gülver’in ölüm nedeni, ablası Ayşe Gülver Ünlü tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Ünlü, “Kardeşimi ben buldum. Evden çıkmak üzereyken kalp krizi geçirmiş” diyerek durumu açıkladı. Sevenlerinden ise sadece dua etmelerini istedi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Isparta’nın Ayazmana Mahallesi’nde güzellik merkezi sahibi olan Buket Gülver’den bir süredir haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Dün saat 17.00 civarında eve ulaşan sağlık ve polis ekipleri, 32 yaşındaki Gülver’i hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Buket Gülver’in cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bugün Emre Mahallesi Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni yapıldı. Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Namazın sona ermesinin ardından Gülver, Gülcü Mezarlığı’nda defnedildi. Ablası Ayşe Gülver Ünlü, kardeşinin sağlık sorunları yaşadığını da belirtti.