Bulancak’ta Öğrenciler Röportaj Gerçekleştirdi

BULANCAK’TA E-TWİNING PROJESİ ETKİNLİĞİ

Bulancak’ta, ilkokul öğrencileri “e-twinning” projesi kapsamında, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ile bir röportaj gerçekleştirdi. Cumhuriyet İlkokulu 2/A sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Kitap Kapsülüm Projesi çerçevesinde, makamında ziyarete gittikleri Sıbıç’a çeşitli konular hakkında sorular yöneltti ve aldıkları cevapları not aldı.

Röportajın sonunda öğrenciler, okulda uyguladıkları doğal ekmek yapımı, yapay zekayla proje üretimi ve geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri çeşitli materyaller hakkında Sıbıç’a bilgi aktardı. Sıbıç, öğrencileri ziyareti dolayısıyla teşekkür ederken, projelerini sürdürmelerini istedi.

Sınıf Öğretmeni Emel Pelit, bu projeyi hayata geçirmelerinin sebebini, öğrencilerde okuma kültürünü teşvik etmek, çevre bilincini artırmak ve dijital okuryazarlık becerilerini yükseltmek olarak açıkladı. Ziyarette, Okul Müdürü Adem İlyas da öğrencileri yalnız bırakmadı.