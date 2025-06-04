Haberler

Bulancak’ta Öğrenciler Röportaj Gerçekleştirdi

BULANCAK’TA E-TWİNING PROJESİ ETKİNLİĞİ

Bulancak’ta, ilkokul öğrencileri “e-twinning” projesi kapsamında, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ile bir röportaj gerçekleştirdi. Cumhuriyet İlkokulu 2/A sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Kitap Kapsülüm Projesi çerçevesinde, makamında ziyarete gittikleri Sıbıç’a çeşitli konular hakkında sorular yöneltti ve aldıkları cevapları not aldı.

Röportajın sonunda öğrenciler, okulda uyguladıkları doğal ekmek yapımı, yapay zekayla proje üretimi ve geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri çeşitli materyaller hakkında Sıbıç’a bilgi aktardı. Sıbıç, öğrencileri ziyareti dolayısıyla teşekkür ederken, projelerini sürdürmelerini istedi.

Sınıf Öğretmeni Emel Pelit, bu projeyi hayata geçirmelerinin sebebini, öğrencilerde okuma kültürünü teşvik etmek, çevre bilincini artırmak ve dijital okuryazarlık becerilerini yükseltmek olarak açıkladı. Ziyarette, Okul Müdürü Adem İlyas da öğrencileri yalnız bırakmadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kumsaz Sahili’nde Vuran Yunus Kurtarıldı

Mudanya sahilinde hareketsiz bulunan yunus, vatandaşların çabalarıyla denize geri bırakıldı. Yunusun sağlıklı olduğu ve açık denize doğru yüzdüğü görüldü.
Haberler

Fatoş Metin, Mahalle Muhtarı Seçildi

Buğdaypazarı Mahallesi'nde, hayatını kaybeden muhtar Dursun Metin'in eşi Fatoş Metin, muhtar olarak seçildi. Kadınların sesi olmayı hedefliyor ve eşinin projelerini sürdürecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.