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Bulancak’ta Oyuncak Projesi Tamamlandı

PROJE TAMAMLANDI

Giresun’un Bulancak ilçesinde çocukların mutluluğunu hedefleyen “Kalpten Kalbe Oyuncak 2 Projesi” başarıyla tamamlandı. “Çocuklar mutluysa dünya daha güzeldir” sloganıyla başlatılan bu proje, Bulancak Kaymakamı Ünal Koç’un önderliğinde gerçekleştirildi ve toplamda 500 öğrenciye oyuncaklar ulaştırıldı.

PROJENİN BAŞARISI

Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, projeyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Projemizin amacına ulaştığını görmekten büyük mutluluk duyduk. Sayın Kaymakamımız Ünal Koç’a desteklerinden ötürü teşekkür ederken, projenin başarısı için canla başla çalışan Proje yürütme kurulumuzda yer alan Turgut Hacınoğmanoğlu (Bulancak MTAL), Deniz Karadenizli (Bulancak Kız AİHL), Arzu Yavuz (Bulancak MTAL) ve Saliha Cürgül Hacınoğmanoğlu (Züfer Mustafa Eriş Ortaokulu) ile okul koordinatörleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve gönüllülerimize canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

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