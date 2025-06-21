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Bulanık Stadyumu Yenileniyor, Spor Artacak

STADYUMUN YENİLENMESİ İÇİN HAREKETE GEÇİLİYOR

Muş’un Bulanık ilçesinde amatör maçların yapıldığı stadyumun yenilenmesine yönelik çalışmalar başlayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, stadyumu yenileme kararı aldıklarını duyurdu. Bu yenileme çalışmaları sayesinde stadın daha fazla sportif etkinliğe ev sahipliği yapacağına dikkat çekti.

GENÇLERİN SPORA YÖNELİMİ DESTEKLENECEK

Taşdemir, “Bulanık Kop spor’un Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselmesi ilçemiz adına büyük bir moral kaynağı oldu. Bu gelişme ilçenin sportif kimliğine değer katarken gençlerin spora yönelmesini teşvik edecek. Stadyumu yenileme projemizle hem profesyonel takımımız hem de altyapı sporcularımız daha iyi şartlarda spor yapma imkanı bulacak,” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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