Bulanık’ta 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İKİ AİLE ARASINDAKİ TARTIŞMA

Muş’un Bulanık ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerden birinin eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca olduğu belirlendi. Olayın başlangıç nedeni henüz netleşmemişken, iki aile arasında meydana gelen tartışma kısa süre içerisinde silahlı çatışmaya dönüştü.

SİLAHLI KAVGA SONUCU ÖLÜMLER

Tarafların birbiri üzerine ateş açmasıyla eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca ve Şeref Arslan hayatını kaybetti. Ayrıca, olayda üç kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan bu üzücü olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildiriliyor. Kavgaya neden olan anlaşmazlığın detayları ile ilgili çalışmalar devam ediyor.