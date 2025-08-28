Bulanık’ta Elektrik Akımına Kapıldı

ELEKTRİK AKIMI SONUCU HAYAT KAYBI VE YARALANMA

Muş’un Bulanık ilçesinde meydana gelen bir sondaj çalışması sırasında elektrik akımına kapılan bir kişi yaşamını yitiriyor, bir kişi ise yaralanıyor. Alınan bilgilere göre, olay Bulanık’ın Meşeiçi köyü Beşevler mezrasında gerçekleşiyor. Sondaj işlemleri esnasında borunun yüksek gerilim hatlarına temas etmesi sonucunda iki kişi elektrik akımına maruz kalıyor. Elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki Muhammed Kartal, olay yerinde hayatını kaybederken, 54 yaşındaki Halil Kenco yaralı olarak bölgeden hastaneye kaldırılıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE EDİYOR

Meydana gelen durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildiriliyor ve hızla sağlık ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Sağlık ekiplerinin yaptığı değerlendirmelere göre, Muhammed Kartal’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Halil Kenco Bulanık Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınıyor. Hayatını kaybeden Muhammed Kartal’ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Bulanık Devlet Hastanesi morguna götürülüyor. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatılıyor.