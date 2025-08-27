Bulanık’ta elektrik akımına kapıldılar

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Muş’un Bulanık ilçesinde elektrik akımına kapılma olayı meydana geldi. Bu durumda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Meşeiçi köyü sınırları içinde yer alan Beşevler mezrasında, sondaj çalışmaları sırasında sondaj borusunun yüksek gerilim hatlarına temas etmesi sonucu bu üzücü olay yaşandı.

KURBANLARIN DURUMU

Olayda 18 yaşındaki Muhammed Kartal ile 54 yaşındaki Halil Kenco elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında yaptıkları kontroller sonucunda Kartal’ın yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Yaralanan Kenco ise Bulanık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.