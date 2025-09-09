Bulanık’ta Kavga, İki Ölü

OLAYIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Muş’un Bulanık ilçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği bir kavga anına dair kamera kayıtları gün yüzüne çıktı. Olay, Bulanık ilçe merkezinde gerçekleşti. İlk olarak iki grup arasında başlayan tartışma, hızla silahlı bir çatışmaya dönüşmüş durumda. Tarafların karşılıklı olarak ateş açtığı o anlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

PANİK DOLU ANLAR

Görüntülerde peş peşe gelen silah sesleri duyulurken, çevrede büyük bir panik oluştuğu net bir şekilde görüldü. Kargaşada 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralanıyor. Yaralılar, kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma süreci başlatıldığı belirtildi.