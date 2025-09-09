Haberler

Bulanık’ta Kavga, İki Ölü

OLAYIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Muş’un Bulanık ilçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği bir kavga anına dair kamera kayıtları gün yüzüne çıktı. Olay, Bulanık ilçe merkezinde gerçekleşti. İlk olarak iki grup arasında başlayan tartışma, hızla silahlı bir çatışmaya dönüşmüş durumda. Tarafların karşılıklı olarak ateş açtığı o anlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

PANİK DOLU ANLAR

Görüntülerde peş peşe gelen silah sesleri duyulurken, çevrede büyük bir panik oluştuğu net bir şekilde görüldü. Kargaşada 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralanıyor. Yaralılar, kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma süreci başlatıldığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Tepki Gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Katar'a yönelik hava saldırısını kınayarak, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi ve Katar'a destek sundu.
Haberler

Manken Şevval Şahin’in Aracında Sahte Kart

Beşiktaş'ta ünlü manken Şevval Şahin’in aracındaki sahte ‘Resmi Hizmete Mahsustur’ kartı nedeniyle şoförü M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.