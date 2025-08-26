Bulanık’ta Minibüs Şarampole Devrildi

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Muş’un Bulanık ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yılı etkinliklerine gidenleri taşıyan minibüs, kaza yaparak şarampole devrildi. Bu üzücü olay sonucunda 1’i ağır olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza, saat 10.00 civarında Bulanık ilçe çıkışında gerçekleşti.

OLAY YERİNE SEVKEDİLEN EKİPLER

Malazgirt’teki kutlamalara katılmak üzere yola çıkan minibüs, kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından durum hemen yetkililere bildirildi ve olay yerine AFAD, jandarma, polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada sürücü ile birlikte 9 kişi yaralandı, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye taşındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.