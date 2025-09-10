Bulanık’ta Silahlı Kavga Gerçekleşti

OLAYIN DETAYLARI

Muş’un Bulanık ilçesinde bir silahlı kavga meydana geldi. Eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca (61) ve Şeref Arslan (47) yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralandı. Olayın yaşandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAVGANIN NEDENİ

Bulanık ilçe merkezinde gerçekleşen olay, iki grup arasında çıkan bir tartışmayla başladı. Tartışma, kısa bir süre içerisinde silahlı bir çatışmaya dönüştü. Tarafların, birbirlerine ateş açtığı anlar, kayıt altında alındı. Görüntülerde ardı ardına silah sesleri duyulurken, çevrede ciddi bir panik yaşandığı gözlemlendi.

SAĞLIK EKİPLERİNE MÜDAHALE

Silahlı kavgada hayatını kaybeden iki kişinin yanı sıra, üç kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.